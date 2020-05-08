ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 181 artarak 76 bin 998'e yükseldi. - Son Dakika

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 181 artarak 76 bin 998'e yükseldi.
6 saat önce
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 181 artarak 76 bin 998'e yükseldi.
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 181 artarak 76 bin 998'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 05:04 Kaynak: AA
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