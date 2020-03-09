ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerinin sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerinin sayısı 21'e yükseldi

32 dakika önce

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerinin sayısı 21'e yükseldi, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Yetkililer, 18'i Washington, 2'si Florida ve biri California'da olmak üzere ülke genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e çıktığını açıkladı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen ve California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde olanlar da dahil 33 eyalette koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 512'ye ulaştığını bildirdi.

Yetkililer, California açıklarında bekletilen Grand Princess yolcu gemisinin pazartesi Oakland kentine yanaşacağını ve gemideki Amerikalı yolcuların California, Texas and Georgia eyaletlerindeki askeri üslere götürülerek virüs tespit edilenlerin 14 gün karantinaya alınacağını açıkladı.

California ve New York'un ardından ülkenin kuzeybatı yakasındaki Oregon eyaletinde de acil durum ilan edildi.

Bu arada, New York Valisi Andrew Cuomo eyaletteki Kovid-19 vakalarının sayısının 105'e çıktığını söyledi.

Virginia eyaletinde Deniz Kuvvetlerinde görevli bir askerde de virüs tespit edildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 105 binden fazla kişi etkilendi. Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 3 bin 500'den fazla kişi ise hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, California, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:52 Kaynak: AA
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