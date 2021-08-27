ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1299 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1299 artarak 633 bin 609'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 38 milyon 390 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1299 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 633 bin 609'a çıktı.

California, 4 milyon 293 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 534 bini aşkın vakayla Teksas ve 3 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 508 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 56 bin 55, New York'ta ise 54 bin 130 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 73'ü en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'üne en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 202 milyon 961 binden fazla kişiye ilk doz, 172 milyon 171 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.