ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 281 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 281 artarak 637 bin 540'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 38 milyon 799 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 281 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 637 bin 540'a çıktı.

California, 4 milyon 326 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 570 bini aşkın vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 757 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 56 bin 685, New York'ta ise 54 bin 199 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 204 milyon 435 binden fazla kişiye ilk doz, 173 milyon 520 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.