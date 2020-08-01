ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 156 bin 772'ye... - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 156 bin 772'ye...
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 156 bin 772'ye yükseldi.
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 156 bin 772'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 04:57
Kaynak: AA
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