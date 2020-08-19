ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1341 artarak 175 bin 119'a... - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1341 artarak 175 bin 119'a...
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1341 artarak 175 bin 119'a yükseldi.
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1341 artarak 175 bin 119'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 16:57
Kaynak: AA
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