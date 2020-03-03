ABD'de Kovid-19 rakamlarının internetten kaldırılması tartışma yarattı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19 rakamlarının internetten kaldırılması tartışma yarattı

11 dakika önce

ABD'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili önlemleri almakla yükümlü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), tanı için test uygulanan kişi sayısına ilişkin verileri internet sitesinden kaldırması tepkiye yol açtı.

ABD'de Kovid-19 rakamlarının internetten kaldırılması tartışma yarattı, System.String[]

ABD'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili önlemleri almakla yükümlü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), tanı için test uygulanan kişi sayısına ilişkin verileri internet sitesinden kaldırması tepkiye yol açtı.

CDC, test verilerini kurumun resmi internet sitesinden kaldırırken, "doğrulanmış vaka sayısı" ve "doğrulandığı varsayılan vaka sayısı" adı altında iki kategoride veri paylaştı.

Değişikliğin, kurumun test sürecinin yavaşlığına ilişkin kamuoyundaki eleştirilerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

"Doğrulanmış vakaların" CDC'nin test ettiği veya test sonuçlarını inceleyerek onay verdikleri, "doğrulandığı varsayılan vakaların" ise eyaletlerin bağımsız olarak yürüttüğü testlerde yeni tip koronavirüs görülenler olduğu belirtildi.

"Test sürecinin yavaş işlediği" eleştirileri yapılıyordu

CDC'nin, Kovid-19 vakalarını doğrulama konusunda tek yetkili kurum olması nedeniyle farklı hastane ve polikliniklerde yapılan testler, doğrulanmak üzere kurumun Georgia eyaletinin Atalanta kentindeki laboratuvarlarına gönderilmesi gerektiğinden bununla ilgili sürecin yavaş işlediği eleştirileri yapılıyordu.

Ülkede, geçen hafta Kalifornia eyaletinde ilk kez yakın dönemde yurt dışına seyahat etmemiş veya bilinen başka bir hastayla temasta bulunmamış kişide Kovid-19 görülmesinin ardından, virüsün halk arasında kontrolsüz yayıldığı endişeleri ortaya çıkmıştı.

Ülkede şu ana kadar doğrulanan vaka sayısı 102'ye çıkarken, Washington eyaletinde 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:42 Kaynak: AA
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