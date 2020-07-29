ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1873 artarak 152 bin 388'e... - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1873 artarak 152 bin 388'e...
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1873 artarak 152 bin 388'e yükseldi.
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1873 artarak 152 bin 388'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 04:57
Kaynak: AA
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