ABD'de Kovid-19 salgını sonrası ilk Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19 salgını sonrası ilk Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı

05.07.2022 06:54
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası ilk Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı

ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları yapılırken başkent Washington DC'de düzenlenen geleneksel havai fişek gösterilerini on binlerce kişi izledi.

ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları yapılırken başkent Washington DC'de düzenlenen geleneksel havai fişek gösterilerini on binlerce kişi izledi.

ABD'nin 1776'da İngiltere'den bağımsızlığını ilan etmesi vesilesiyle her yıl 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü, Kovid-19 salgınının ardından ilk kez kısıtlamalar olmadan yapıldı.

Başkent Washington DC'de düzenlenen geleneksel havai fişek gösterilerini on binlerce kişi farklı lokasyonlardan izlerken, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden da Beyaz Saray'ın bahçesinde asker aileleri ile izledi.

ABD'liler salgın sonrası bir araya gelebilmekten memnun

Geleneksel havai fişek gösterilerini izlemeye gelen ABD'liler kutlamalarda normale dönüş süreci ve salgın sonrası ilk 4 Temmuz Bağımsızlık Günü hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Jill Cetia isimli bir kişi salgının ardından açık havada insanların bir araya gelmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Biraz normal hissetmek artık çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Cetia'nın arkadaşı olan ve Bosna-Hersek'tan Washington'ı ziyarete gelen Aida Balsax ise, insanlarla bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Eğer kendiniz güvedeyseniz ve bunu biliyorsanız biraz akıllıca davranarak insanların arasına karışabiliyorsunuz." dedi.

Ekvador'lu Roberto Quito ise, kendisinin de tam aşılı olduğunu ve güvende olduğunu hissettiğini belirterek, "Çoğunluğu aşılanmış bir şehirde insanlar bugünün tadını çıkarıyor. Salgın tamamen bitmemiş olsa da artık daha güvendeyiz." diye konuştu.

Ülkede son dönemde artan enflasyona da işaret eden Quito, "Bu durumun etkisini daha ağır hisseden ve geliri daha düşük olan insanlar için üzgünüm. Böyle bir günde ekonominin etkisini her yerde görebilirsiniz, Washington'a bakın evsizlerin sayısı her geçen gün artıyor." yorumunda bulundu.

Soyadını söylemek istemeyen Ryan ise salgın döneminde Washington DC'ye taşındığını ve ilk kez bu kadar yakından geleneksel gösterileri izleyebileceğini belirterek, "Yaşadığım yere bu kadar yakında böyle bir etkinliği izleyecek olmak çok güzel." dedi.

Chicago'daki kutlamalara silahlı saldırı gölge düşürmüştü

4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla Illinois eyaletinin Highland Park bölgesinde yaşanan silahlı saldırı haberini ilk olarak Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından paylaşmış, polis de daha sonra saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu açıklamıştı.

Saldırıya ilişkin bilgileri güncelleyen Highland Park polisi, önce ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıklamış, daha sonra bu sayıları 6 ölü ve 24 yaralı olarak güncellemişti. Yaralı sayısı ise son olarak 30 olarak açıklanmıştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, görgü tanıkları, kutlamaların yapıldığı alanda yerde kanlar içinde yatanlar olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanında kalabalıktaki insanların panik halinde kaçıştığı görülürken bazı görgü tanıklarının 20'den fazla silah sesi duyduğu kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Washington, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 salgını sonrası ilk Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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