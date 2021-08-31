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ABD'de Kovid-19 salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 5 kattan fazla arttı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 5 kattan fazla arttı

31.08.2021 19:58
ABD'de Kovid-19 salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 5 kattan fazla arttı, System.String[]

NEW ABD'de test yapılan çocuklar arasında, haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının bir ay içinde 5 kattan fazla arttığı açıklandı.

NEW ABD'de test yapılan çocuklar arasında, haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının bir ay içinde 5 kattan fazla arttığı açıklandı.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliğinin (CHA) haftalık raporunda, geçen hafta 204 bin çocukta Kovid-19'a rastlandığı duyuruldu.

Bu sayının 22 Temmuz haftasında yaklaşık 38 bin olduğuna dikkat çekilen raporda, 26 Ağustos haftasında Kovid-19 tespit edilen çocuk sayısında bir önceki aya göre 5 kattan fazla artış görüldüğü vurgulandı.

Kovid-19 tespit edilen çocuk sayısının iki haftadır 2020-2021 kışındaki dalganın da üzerinde seyrettiğine işaret edilen raporda, salgının başından bu yana teşhis konulan çocuk sayısı 4,8 milyona yaklaşırken, toplam vakaların yüzde 14,8'ini çocukların oluşturduğu belirtildi.

Raporda, hastaneye yatırılan çocukların oranının ise eyaletlere göre toplam vakaların yüzde 0,1'i ile 1,9'u arasında değiştiği bildirildi.

AAP, çocukların Kovid-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu belirtirken, virüsün çocuklarda yol açabileceği daha uzun vadeli sağlık problemleri ile salgın nedeniyle ortaya çıkan duygusal ve zihinsel sorunlar konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Geçen hafta çocuk vakaların sayısının bir ay öncesine göre 4 kattan fazla arttığı bildirilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 salgınında çocuk vakaların sayısı bir ayda 5 kattan fazla arttı - Son Dakika


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