ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e... - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi.

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