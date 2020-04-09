ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e... - Son Dakika

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ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e...
6 saat önce
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi.
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:04 Kaynak: AA
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