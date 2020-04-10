ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1878 artarak 16 bin 686'ya... - Son Dakika

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ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1878 artarak 16 bin 686'ya...
6 saat önce
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1878 artarak 16 bin 686'ya yükseldi.
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1878 artarak 16 bin 686'ya yükseldi
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:04 Kaynak: AA
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