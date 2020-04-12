ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e... - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e...

6 saat önce

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e yükseldi.

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e..., System.String[]

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:02 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum         
23:28
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı         
23:03
Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var         
22:51
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı         
22:29
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı         
22:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar         
22:04
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum         
21:39
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti         
21:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi         
21:17
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek         
21:09
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi         
20:46
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir         
20:42
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü         
20:07
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi         
19:36
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü         
19:09
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi         
19:07
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi         
18:54
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü         
18:28
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı         
18:27
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi         
18:22
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı         
18:00
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek         
17:53
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu         
17:49
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı         
17:04
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı         
17:03
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:53
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar         
16:47
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur         
16:32
Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı         
16:05
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 23:39:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]