ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e... - Son Dakika

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ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e...
6 saat önce
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e yükseldi.
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:02 Kaynak: AA
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