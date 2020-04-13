ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak 22 bin 116'ya... - Son Dakika

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ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak 22 bin 116'ya...
6 saat önce
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak 22 bin 116'ya yükseldi.
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1508 artarak 22 bin 116'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:02 Kaynak: AA
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