ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 491 artarak 99 bin 847'ye... - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 491 artarak 99 bin 847'ye...
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 491 artarak 99 bin 847'ye yükseldi.
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 491 artarak 99 bin 847'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 04:59 Kaynak: AA
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