ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 839 artarak 100 bin 686'ya... - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 839 artarak 100 bin 686'ya...
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 839 artarak 100 bin 686'ya yükseldi.
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 839 artarak 100 bin 686'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 04:59 Kaynak: AA
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