ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 225'e yükseldi - Son Dakika

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 754 artarak 587 bin 225'e ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 2 bin 765 artışla 32 milyon 997 bin 870'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 754 artarak 587 bin 225'e çıktı.

California, 3 milyon 771 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 934 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 296 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 727 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 20 ve Texas'ta 51 bin 12 olarak kayıtlara geçti.

124 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 158 milyondan fazla kişiye ilk doz, 124 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 25 milyon 496 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 732 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 439 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 283 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.