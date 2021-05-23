ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 703'e yükseldi - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 703'e yükseldi

23.05.2021 16:48
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 703'e yükseldi, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 479 artarak 589 bin 703'e ulaştı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 479 artarak 589 bin 703'e ulaştı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 18 bin 572 artışla 33 milyon 105 bin 228'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 479 artarak 589 bin 703'e çıktı.

California, 3 milyon 776 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 940 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 308 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 911 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 112 ve Texas'ta 51 bin 209 olarak kayıtlara geçti.

129 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 162 milyondan fazla kişiye ilk doz, 129 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 26 milyon 530 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 47 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 448 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 299 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 703'e yükseldi - Son Dakika


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