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ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 125 kişi öldü - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 125 kişi öldü

31.05.2021 16:56
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 125 kişi öldü, System.String[]

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 594 bin 431'e ulaştı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 594 bin 431'e ulaştı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 7 bin 641 artışla 33 milyon 259 bin 623'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 594 bin 431'e çıktı.

California, 3 milyon 789 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 953 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 320 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 247 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 285 ve Texas'ta 51 bin 505 olarak kayıtlara geçti.

135 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 167 milyondan fazla kişiye ilk doz, 135 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 28 milyon 47 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 515 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 461 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 329 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 125 kişi öldü - Son Dakika


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