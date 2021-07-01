ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 242 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 604 bin 718'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 13 bin 60 artışla 33 milyon 666 bin 198'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 242 artarak 604 bin 718 oldu.

California, 3 milyon 816 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyondan fazla vakayla Texas ve 2 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 647 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 679 ve Texas'ta 52 bin 337 olarak kayıtlara geçti.

154 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 180 milyondan fazla kişiye ilk doz, 154 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 411 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 557 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 518 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 399 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.