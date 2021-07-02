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ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 318 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 318 kişi hayatını kaybetti

02.07.2021 16:56
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 318 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 318 artarak 605 bin 36'ya çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 318 artarak 605 bin 36'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 13 bin 739 artışla 33 milyon 679 bin 937'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 318 artarak 605 bin 36 oldu.

California, 3 milyon 817 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyondan fazla vakayla Teksas ve 2 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 712 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 690 ve Teksas'ta 52 bin 410 olarak kayıtlara geçti.

155 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 181 milyondan fazla kişiye ilk doz, 155 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 458 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 622 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 520 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 400 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Florida, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 318 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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