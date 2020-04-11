ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte vaka sayısı yarım milyonu aşarken, ölenlerin sayısı 2 bin... - Son Dakika

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ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte vaka sayısı yarım milyonu aşarken, ölenlerin sayısı 2 bin...
6 saat önce
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte vaka sayısı yarım milyonu aşarken, ölenlerin sayısı 2 bin 91 artarak 18 bin 777'ye yükseldi.
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte vaka sayısı yarım milyonu aşarken, ölenlerin sayısı 2 bin 91 artarak 18 bin 777'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:42 Kaynak: AA
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