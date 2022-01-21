Üye Girişi
ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı

21.01.2022 20:33
ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan 3 yeni çalışma, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı en iyi korunma yönetiminin üçüncü doz aşılar olduğunu ortaya koydu.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan 3 yeni çalışma, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı en iyi korunma yönetiminin üçüncü doz aşılar olduğunu ortaya koydu.

Araştırmalarda, destek aşılarının ABD'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 99'undan fazlasını oluşturan Omicron varyantına karşı en iyi koruma yöntemi olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

ABD'nin 10 eyaletinde yaklaşık 88 bin vakanın incelendiği araştırmada, Aralık 2021 ve Ocak 2022'de üçüncü doz aşılanmanın hastaneye yatışları yüzde 90 önlediği, ikinci doz aşının üzerinden 6 ay geçtiğinde koruma etkisinin yüzde 57'ye düştüğü tespit edildi.

Sağlık kuruluşunun 10 eyalette 200 binden fazla vakayı inceleyen ikinci araştırmasında, takviye aşıların Kovid-19'dan acil servise kaldırılmaları önlemede yüzde 82 etkili olduğu sonucuna varıldı.

Aynı araştırmada, bunun, ikinci doz aşılarını 6 ay veya daha önce yaptırmış vakalarda hastaneye yatışları ancak yüzde 38 engelleyebildiği ortaya çıktı.

CDC'nin üçüncü araştırmasında ise takviye aşılarını olmuş kişilerin Omicron varyantına yakalanma olasılığı 100 binde 149 iken, iki doz aşılılarda bu oranın 255'e yükseldiği saptandı.

YORUMLAR
500

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Omicron, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı - Son Dakika


İş başvurularının hiçbirinden dönüş alamayan kadının, CV yerine regl takip formu gönderdiği ortaya çıktı İş başvurularının hiçbirinden dönüş alamayan kadının, CV yerine regl takip formu gönderdiği ortaya çıktı         
20:36
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Kebapçıda akılalmaz olay! "Karımın tütününe zehir kattınız" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı Kebapçıda akılalmaz olay! "Karımın tütününe zehir kattınız" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı         
18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
20:22 Yoğun kar yağışı beklenen ilçenin kaymakamından köylülere çağrı
20:12 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum
20:12 Karda ayağı kayıp düştü, çöp kamyonunun altında kaldı
19:54 Acun Ilıcalı bir anda transfer masasından kalktı
19:52 Vahşice katledilen hemşire Ömür Erez'in vasiyeti yerine getirildi
19:40 Sivas 4 Eylül Stadı, alttan ısıtma ile Fenerbahçe maçına hazır hale getirilecek
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi
19:29 THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarını iptal etti
19:11 Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı
19:10 Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 20:43:36. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement