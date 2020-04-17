ABD'de Kovid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçleniyor - Son Dakika

ABD'de Kovid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçleniyor

6 saat önce

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) asıl kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olabileceğine inanç giderek artıyor.

ABD'de Kovid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçleniyor, System.String[]

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) asıl kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olabileceğine inanç giderek artıyor.

Amerikan Fox News kanalı, Kovid-19 salgınının detayları konusunda bilgilendirilen ve ilgili materyalleri gören çeşitli kaynaklara dayandırarak salgının kaynağı konusunda özel bir haber yayımladı. Kaynakların, Kovid-19'un Çin'in virüslerle mücadele ve virüsleri tanımlama kabiliyetinin ABD ile eşdeğer olduğunu gösterme çabası çerçevesinde Vuhan'daki bir laboratuvarda üzerinde araştırma yapıldığı sırada ilk etapta yarasadan bir çalışana bulaştığına inandığı belirtildi.

Kovid-19'un bu laboratuvarda incelenen, doğal yollardan ortaya çıkan bir virüs türü olduğunu ifade eden kaynaklardan biri, sonrasında Pekin yönetiminin ilk olarak Vuhan'da ortaya çıkan salgın konusunda "tüm zamanların en maliyetli hükümet örtbasını" yürüttüğünü savundu.

Çinlilerin konuyla ilgili veriyi, örnekleri, virüsün bulaştığı yerleri, ön raporları ve akademik makaleleri "yüzde yüz" ortadan kaldırdığı ve değiştirdiği ileri sürülürken, bu dönemde virüsün yayılması konusunda uyarıda bulunan gazeteci ve doktorların "ortadan kaybolduğu" hatırlatıldı.

Kaynaklar, ayrıca Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) baştan bu yana Çin'e kanıtları yok etmede suç ortaklığı yapmakla itham etti.

Fox News'un haberinde Amerikalıların, Çinliler bu virüs üzerinde çalışma yürütmeye başlamadan önce PREVENT adlı bir programla Çinlileri eğittiği, Fransız hükümetinin de Vuhan'daki bu laboratuvarın kurulmasına yardım ettiği ifade edildi.

Trump iddiaları yalanlamadı

ABD Başkanı Donald Trump'a çarşamba günü Beyaz Saray'da Fox News muhabiri John Roberts tarafından "Doğal yollarla meydana gelen yeni tip koronavirüsün, gevşek güvenlik protokolleri nedeniyle Vuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığı, bir stajyere bulaştığı, bu stajyerin daha sonra erkek arkadaşını enfekte ettiği ve virüsün sonrasında yayılmaya başladığı hayvan pazarına gittiğine dair ABD yönetiminde artık inancın son derece yüksek olduğu" yönündeki iddialar sorulmuştu.

Trump, iddiaları doğrulayıp ya da yalanlamazken "Bu hikayeyle ilgili gittikçe daha fazla şey duyuyoruz. Göreceğiz. Meydana gelen bu korkunç durumla ilgili çok kapsamlı inceleme yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile son görüşmesinde bu konuyu gündeme getirip getirmediğine ilişkin soruya da "Onunla laboratuvar hakkında ne konuştuğumu tartışmak istemiyorum. Bu şu anda münasip değil." yanıtını vermişti.

Washington Post'un haberi

Washington Post gazetesi, 14 Nisan'da yayımladığı haberde, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin 2018'de Dışişleri Bakanlığına gönderdiği şifreli yazışmalarda, yarasalardaki beta koronavirüsler üzerine araştırmalar yapan Vuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı'ndaki güvenlik ve sağlık şartlarından duyulan endişeyi dile getirdiği kaydetmişti.

Haberde, ABD'nin Vuhan Başkonsolosu Jamison Fouss ile Büyükelçilik Danışmanı Rick Switzer'ın 27 Mart 2018'de laboratuvara düzenledikleri ziyaretin ardından, Dışişleri Bakanlığına "hassas" ibareli iki şifreli mesaj gönderdiği, bu mesajlarda "burada incelenen yarasalardan SARS'a benzer bir koronavirüsün laboratuvar çalışanlarına geçip onlardan başkalarına bulaşabileceği" uyarısında bulunduğu belirtilmişti.

CNN televizyonunda 16 Nisan'da yer alan haberde de ABD istihbarat ve ulusal güvenlik kurumlarının, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldüğü için orada ortaya çıktığı sanılan Kovid-19'un aslında Vuhan'daki bir laboratuvardan yanlışlık sonucu çıkıp insanlara bulaşmış olma ihtimali üzerinde durduğu bildirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Fox News, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:24 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür 12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı         
23:34
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile aynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile aynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti         
23:25
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz         
23:24
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!         
23:13
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı         
22:43
Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü         
22:38
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü         
22:26
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı         
22:24
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti         
22:03
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı         
21:38
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı         
21:31
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek         
21:15
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor         
21:15
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü         
21:13
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı         
20:56
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:53
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu         
20:33
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı         
20:30
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor         
20:24
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim         
20:21
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde         
20:08
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti         
20:05
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti         
19:58
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı         
19:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer         
19:26
Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi         
19:25
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.         
19:18
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor         
18:50
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı         
18:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 00:02:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Kovid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]