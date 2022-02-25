ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek - Son Dakika
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ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek

25.02.2022 11:34
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek

ABD yönetiminin, Kovid-19'un bulaşmasını önlemeye yönelik maske kullanım zorunluluğunu büyük ölçüde kaldıracağı bildirildi.

ABD yönetiminin, Kovid-19'un bulaşmasını önlemeye yönelik maske kullanım zorunluluğunu büyük ölçüde kaldıracağı bildirildi.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, maske kullanım şartlarının gevşetilmesiyle birçok bölgede kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu kalkacak.

CDC, maske kullanımının önerilmesinin gerekliliğine artık Kovid-19 vaka sayıları yerine daha toplumsal risk odaklı bir ölçümle karar verecek.

Yeni ölçümde, vaka sayıları dikkate alınmakla birlikte omicron varyantının ortaya çıkmasıyla büyük oranda iyileşen hastaneye yatışlar ve yerel hastanelerin kapasiteleri de değerlendirilecek.

Buna göre, bazı bölgelerde maske kullanım zorunluluğu tamamen kaldırılırken, bazılarında ise okullar ve hastanelerde maske kullanılmaya devam edilecek.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, henüz resmi olarak duyurulmayan yeni değerlendirme yöntemiyle ilgili, "Hastanelerin kapasitelerini önemli bir baskı göstergesi olarak dikkate almalıyız. Hastanelerimizin kalp krizi ve felç geçiren insanlara bakabilmesi gerekiyor. Acil servislerimize acil durumlarla başvuran hastaların yoğunluk sebebiyle uzun sıralarda beklememeleri lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Walensky, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "CDC olarak Kovid-19'la mücadelede odağımızı ciddi sonuçların önlenmesine ve sağlık sistemindeki yükün hafifletilmesine kaydıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek - Son Dakika


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