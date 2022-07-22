ABD'de Kovid-19 Vakaları 90 Milyonu Aştı

ABD'deki Kovid-19 vaka sayısı, 13 Aralık 2021'de 50 milyona ulaşırken, 9 Ocak 2022'de 60 milyon, 21 Ocak'ta 70 milyon ve 29 Mart'taysa 80 milyon sınırını geçmişti.

ABD, dünyada en fazla vaka ve can kaybı sayısıyla pandemiden en fazla etkilenen ülke konumunda.

Kaynak: Xinhua

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