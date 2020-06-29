ABD'de Kovid-19 vakaları artan eyalet sayısı 31'e çıktı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 vakaları artan eyalet sayısı 31'e çıktı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının özellikle ülkenin güney ve batı eyaletlerindeki artışı devam ediyor.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının özellikle ülkenin güney ve batı eyaletlerindeki artışı devam ediyor.

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Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesine göre, önceki hafta artış görülen 15 eyalet sayısının bu hafta itibarıyla 31'e çıktığı belirtildi.

Virüsün artması üzerine en az 12 eyaletin salgın tedbirleri kapsamında kapalı bulunan ekonomiyi açma sürecini durdurduğu, bazı eyaletlerde de sürecin yavaşlatılarak işletmelerin kullanımına yeni sınırlamalar getirildiği kaydedildi.

Salgının artış gösterdiği eyaletlerden Teksas ve California'da 26 Haziran'da barlar tekrar kapatılırken, Florida'da da plajların kullanımına yasak getirilmişti.

New York ekonomik açılımı yavaşlatabilir

New York Valisi Andrew Cuomo, ülkenin değişik eyaletlerinde görülen vaka artışları nedeniyle New York'ta gelecek hafta açılması planlanan alışveriş merkezleri ve lokantaların iç mekan kullanım sürecini yavaşlatmayı düşündüklerini belirtti.

Cuomo, New York'ta vaka ve ölü sayısında önemli düşüşler olmasına rağmen diğer eyaletlerdeki çarpıcı artışlara dikkati çekerek, "Virüsün tekrar bize bulaştırılmasından endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Worldometer sitesine göre, ülkede virüsün en fazla vurduğu eyalet olan New York'ta halen 417 bine yakın vaka, 31 binden fazla can kaybı bulunuyor.

Broadway gösterileri Ocak 2021'e ertelendi

Öte yandan, Kovid-19 salgını nedeniyle 12 Mart'ta kapılarını seyircilere kapatan New York Broadway gösterilerinin açılmasının Ocak 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Broadway Yapımcıları Başkanı Thomas Schumacher, "Oyuncularımızın ve seyircilerimizin güvenliği önceliğimizdir. Sahneye çıkmanın güvenli olacağı günleri bekliyoruz." ifadelerini paylaştı.

Açılışı üçüncü kez ertelenen Broadway gösterilerinin ilk kez 7 Haziran'da, daha sonra da 6 Eylül'de açılacağı duyurulmuştu.

Geçen yıl 1,8 milyar dolar gelir elde ettiği kaydedilen Broadway gösterileri yaklaşık 15 milyon seyirciye ulaşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 20:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 vakaları artan eyalet sayısı 31'e çıktı - Son Dakika

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