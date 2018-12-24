Son Dakika Haberleri: ABD'de Kriptoların Menkul Kıymet Tanımlamasından Çıkarılması Talebi

ABD'de Kriptoların Menkul Kıymet Tanımlamasından Çıkarılması Talebi

1 saat önce

– ABD'de iki Kongre üyesi, kripto para birimlerinin menkul kıymetler adı altında tanımlanmalarına karşı bir yasa teklifi sundu.

ABD'de Kriptoların Menkul Kıymet Tanımlamasından Çıkarılması Talebi, System.String[]
ABD'de iki Kongre üyesi, kripto para birimlerinin menkul kıymetler adı altında tanımlanmalarına karşı bir yasa teklifi sundu.

Cumhuriyetçi Warren Davidson ve Demokrat Darren Soto, Kongre'ye sundukları tasarıda, kripto para birimlerinin "menkul kıymetler başlığı altında değerlendirmemeleri" isteniyor.

"Token Taxonomy Act" adlı tasarıda, "1933 tarihli Menkul Kıymetler ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası yasalarından kripto para birimlerinin menkul kıymetler olarak tanımlanmalarının" kaldırılması hedefleniyor.

Yasa tasarısında ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) "halka açık kriptografi anahtarları üzerinden güven altına alınan dijital birimler üzerinde belirli regülasyon değişiklikleri yapması" öngörülürken, "bireysel emeklilik hesaplarında tutulan sanal para birimlerinin vergilendirilmesi, bazı sanal para birimi borsalarına ve sanal para birimleri satımı üzerinden elde edilen gelirlerin bir kısmına vergi muafiyeti" talep ediliyor.

CNBC'de yer alan haberde, Davidson'ın önderliğinde Eylül ayında Fidelity, Nasdaq, State Street, Andreessen Horowitz ve ABD Ticaret Bakanlığı'ndan 50'den fazla kişinin katıldığı yuvarlak masa toplantısında söz konusu yasa tasarısının tartışıldığı ve çalışmaların Eylül ayından beri devam ettiği belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:26 Kaynak: DHA

Eylül, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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