ABD'de Kristof Kolomb'a ait heykellerden biri daha kaldırıldı - Son Dakika

ABD'de Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif Kristof Kolomb'un heykellerinden biri daha kaldırıldı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere saldırılar devam ediyor. Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Grant Park'ta bulunan İtalyan Kaşif Kristof Kolomb'un heykeli geçtiğimiz günlerde protestocular tarafından saldırıya uğrayarak, yıkılmaya çalışılmıştı. Heykeli korumaya çalışan polis ile göstericiler arasında ise şiddetli çatışmalar çıkmıştı. Protestoların ardından Kolomb'a ait heykel bugün yetkililer tarafından vinç yardımı ile kaldırıldı. Heykelin kaldırılışını onlarca kişi izlemeye gelirken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. - CHICAGO