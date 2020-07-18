ABD'de Kristof Kolomb heykellerine saldırılar devam ediyor - Son Dakika

ABD'de Kristof Kolomb heykellerine saldırılar devam ediyor

ABD'de Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif Kristof Kolomb'un heykellerine saldırılar devam ediyor.

ABD'de Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif Kristof Kolomb'un heykellerine saldırılar devam ediyor.


ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere saldırılar devam ediyor. Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde bulunan Buckingham Fountain'de toplanan yüzlerce kişi ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için bir araya geldi. Eylemciler daha sonra ise Grant Park'a doğru yürüyüşe geçerek, İtalyan Kaşif Kristof Kolomb'un heykelini yıkmaya çalıştı. Polis heykeli korumak amacı ile çembere alırken, göstericiler ile polis arasından çatışma çıktı. Olayların büyümesi ile bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Göstericiler, polise havai fişek, taş ve şişe ile saldırırken, heykeli halat yardımı ile yıkmaya çalıştılar. Olaylarda 18 polis yaralanırken, en az 12 kişi ise gözaltına alındı. - CHICAGO

Amerika Birleşik Devletleri, Kristof Kolomb, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de Kristof Kolomb heykellerine saldırılar devam ediyor - Son Dakika
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Son Dakika

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Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
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