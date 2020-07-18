ABD'de Kristof Kolomb heykellerine saldırılar devam ediyor
ABD'de Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif Kristof Kolomb'un heykellerine saldırılar devam ediyor.
ABD'de Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif Kristof Kolomb'un heykellerine saldırılar devam ediyor.
ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere saldırılar devam ediyor. Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde bulunan Buckingham Fountain'de toplanan yüzlerce kişi ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için bir araya geldi. Eylemciler daha sonra ise Grant Park'a doğru yürüyüşe geçerek, İtalyan Kaşif Kristof Kolomb'un heykelini yıkmaya çalıştı. Polis heykeli korumak amacı ile çembere alırken, göstericiler ile polis arasından çatışma çıktı. Olayların büyümesi ile bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Göstericiler, polise havai fişek, taş ve şişe ile saldırırken, heykeli halat yardımı ile yıkmaya çalıştılar. Olaylarda 18 polis yaralanırken, en az 12 kişi ise gözaltına alındı.
(Serkan Bayar/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 23:35 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › ABD'de Kristof Kolomb heykellerine saldırılar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 17:24 İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:23 Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış