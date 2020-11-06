ABD'de kritik eyalet Georgia'daki oy sayımı yeniden yapılacak
06.11.2020 18:59
ABD'nin Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, eyalette oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu.
ABD'nin Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, eyalette oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu.
Çin'den Brezilya'ya, Rusya'dan Almanya'ya bütün dünyanın soluğunu tutarak izlediği ABD başkanlık seçimlerinde kritik eyalet Georgia'dan son dakika haberi geldi. Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın öne geçtiği Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, "Georgia'da tekrar sayım olacak" dedi. Demokrat aday Joe Biden, Georgia eyaletinde son açıklanan verilere göre 1579 oyla seçimi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın önünde götürüyor.
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