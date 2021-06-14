ABD'de küçük bir uçak inişe geçtiği sırada düştü: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Federal Davacılık Dairesi kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 6 kişiyi taşıyan küçük bir uçak, Houston 'ın kuzeyindeki Madisonville Havalimanı'na inmeye çalışırken piste 300 metre kala yere çakıldı.

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