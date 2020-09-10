ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika

ABD'nin doğusunda Tennessee eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, tek motorlu Piper PA-28 uçağının, Nashville'in güneydoğusunda
Warren County Memorial havaalanı yakınında düştüğü bildirildi.
Uçakta bulunan ABD Ulusal Muhafız Birliğinden 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:41 - Kaynak: AA
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