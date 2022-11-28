ABD'de bir uçak, yüksek gerilim hattına saplandı! Kaza sonrası elektriklerde yaşanan sorun sebebiyle 88 bin kişi karanlıkta kaldı

Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi yetkilisi Pete Piringer, küçük uçağın, eyalete bağlı Gaithersburg kentindeki yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra 30 metre yükseklikte asılı kaldığını açıkladı.

88 BİN KİŞİ KARANLIKTA KALDI

Piringer, uçaktaki iki kişi ile temas kurulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Kaza nedeniyle bölgede trafik ışıkları da dahil geniş çaplı elektrik kesintisi olduğu bilgisini paylaşan Piringer, yaklaşık 88 bin kişinin elektriksiz kaldığını aktardı.

YOLLAR DA KAPATILDI

Piringer, kazanın yaşandığı bölgeye yakın yolların da kapatıldığını bildirdi.