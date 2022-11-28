ABD'de bir uçak, yüksek gerilim hattına saplandı! Kaza sonrası elektriklerde yaşanan sorun sebebiyle 88 bin kişi karanlıkta kaldı - Son Dakika
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ABD'de bir uçak, yüksek gerilim hattına saplandı! Kaza sonrası elektriklerde yaşanan sorun sebebiyle 88 bin kişi karanlıkta kaldı

28.11.2022 11:49

ABD'de yüksek gerilim hattına çarpıp 30 metre yükseklikte asılı kalan uçağın içinde bulunan 2 kişi kurtarıldı. Kazanın ardından meydana gelen kesinti nedeniyle 88 bin kişinin evi karanlığa gömüldü.

Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi yetkilisi Pete Piringer, küçük uçağın, eyalete bağlı Gaithersburg kentindeki yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra 30 metre yükseklikte asılı kaldığını açıkladı.

88 BİN KİŞİ KARANLIKTA KALDI

Piringer, uçaktaki iki kişi ile temas kurulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Kaza nedeniyle bölgede trafik ışıkları da dahil geniş çaplı elektrik kesintisi olduğu bilgisini paylaşan Piringer, yaklaşık 88 bin kişinin elektriksiz kaldığını aktardı.

ABD'de küçük uçak yüksek gerilim hattına saplandı! 88 bin kişi karanlıkta kaldı

YOLLAR DA KAPATILDI

Piringer, kazanın yaşandığı bölgeye yakın yolların da kapatıldığını bildirdi.

ABD'de küçük uçak yüksek gerilim hattına saplandı! 88 bin kişi karanlıkta kaldı
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'de bir uçak, yüksek gerilim hattına saplandı! Kaza sonrası elektriklerde yaşanan sorun sebebiyle 88 bin kişi karanlıkta kaldı - Son Dakika
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