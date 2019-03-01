ABD'de Küçük Uçak Apartmana Çarptı
21 dakika önce
NEW ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçağın bir apartman dairesine çarpması sonucu pilot yaşamını yitirdi.
NEW ABD
'nin Florida
eyaletinde küçük uçağın bir apartman dairesine çarpması sonucu pilot yaşamını yitirdi.
Amerikan basınındaki haberlere göre yerel itfaiye yetkilileri, küçük bir uçağın, Florida'nın Fort Lauderdale kentindeki bir apartmana çarptığını açıkladı.
Yetkililer, apartmanın 16. ve 17. katına çarpan uçağın apartmanın havuz bölümüne düştüğünü aktardı.
Piper PA-25 tipi uçağın pilotunu kazada hayatını kaybederken, apartmandakilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği vurgulandı.
ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA
), uçağın Florida'nın Pembroke Pines bölgesindeki North Perry Havalimanından kalktığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:31 Kaynak: AA
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