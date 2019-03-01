Son Dakika Haberleri: ABD'de Küçük Uçak Apartmana Çarptı

ABD'de Küçük Uçak Apartmana Çarptı

21 dakika önce

NEW ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçağın bir apartman dairesine çarpması sonucu pilot yaşamını yitirdi.

ABD'de Küçük Uçak Apartmana Çarptı, System.String[]
NEW ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçağın bir apartman dairesine çarpması sonucu pilot yaşamını yitirdi.

Amerikan basınındaki haberlere göre yerel itfaiye yetkilileri, küçük bir uçağın, Florida'nın Fort Lauderdale kentindeki bir apartmana çarptığını açıkladı.

Yetkililer, apartmanın 16. ve 17. katına çarpan uçağın apartmanın havuz bölümüne düştüğünü aktardı.

Piper PA-25 tipi uçağın pilotunu kazada hayatını kaybederken, apartmandakilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği vurgulandı.

ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA), uçağın Florida'nın Pembroke Pines bölgesindeki North Perry Havalimanından kalktığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:31 Kaynak: AA

Pilot, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Usame Bin Ladin'in Oğlunun Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koydu Altın Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar

Kusursuz Görüntüsüyle Hayran Bırakan Kim Kardashian, Son Haliyle Hayal Kırıklığı Yaşattı Pakistan Tarafından Vurulan Uçağın Pilotu Kahraman Gibi Karşılandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 21:52:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Küçük Uçak Apartmana Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]