ABD'de Küçük Uçak Düştü: 2 Ölü
30 dakika önce
ABD'nin kuzeydoğusunda Massachusetts eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD
'nin kuzeydoğusunda Massachusetts
eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Polis
yetkilileri, Norwood Havaalanı'ndan kalkan Cessna
172 tipi küçük uçağın Mansfield Havaalanı'na yaklaşık 24 kilometre mesafede düştüğünü bildirdi.
Uçakta bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:07 Kaynak: AA
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