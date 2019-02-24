Son Dakika Haberleri: ABD'de Küçük Uçak Düştü: 2 Ölü

ABD'de Küçük Uçak Düştü: 2 Ölü

30 dakika önce

ABD'nin kuzeydoğusunda Massachusetts eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de Küçük Uçak Düştü: 2 Ölü, System.String[]
ABD'nin kuzeydoğusunda Massachusetts eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, Norwood Havaalanı'ndan kalkan Cessna 172 tipi küçük uçağın Mansfield Havaalanı'na yaklaşık 24 kilometre mesafede düştüğünü bildirdi.

Uçakta bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:07 Kaynak: AA

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