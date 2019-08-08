ABD'de küçük uçak düştü: 2 ölü
58 dakika önce
ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:56 Kaynak: AA
ABD'nin California
eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, tek motorlu Express 2000 tipi küçük uçak Camarillo Havaalanı'nda pistin yakınına düştü. İtfaiye
yetkilileri, uçakta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Uçağın düşme nedeninin araştırıldığı belirtildi.
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