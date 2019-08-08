Son Dakika Haberleri: ABD'de küçük uçak düştü: 2 ölü
Son Dakika Güncel Haber

ABD'de küçük uçak düştü: 2 ölü

58 dakika önce

ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de küçük uçak düştü: 2 ölü, System.String[]
ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, tek motorlu Express 2000 tipi küçük uçak Camarillo Havaalanı'nda pistin yakınına düştü.
İtfaiye yetkilileri, uçakta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Uçağın düşme nedeninin araştırıldığı belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri, California, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



New York Times tepkiler sonrası manşet değiştirdi! Trump'tan "İşte bunlarla karşı karşıyayız" çıkışı geldi
Serena Williams servet kazandı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: ABD ile harekat merkezi kuruyoruz Türkiye'nin tepkisine rağmen Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için aynı masada toplandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 09:54:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de küçük uçak düştü: 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]