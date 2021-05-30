ABD'de küçük uçak düştü: 2 ölü - Son Dakika

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Weber İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Federal Havacılık İdaresi iş birliğinde olayla ilgili soruşturma başlatılacak.

Kazanın ardından uçaktaki iki kişiden biri olay yerinde, diğeri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki habere göre, Weber ilçesi itfaiye dairesi, yerel saatle 10.00 sularında tek motorlu bir uçağın Powder Mountain kayak alanı yakınlarına düştüğünü duyurdu.

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