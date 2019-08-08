ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
19 dakika önce
ABD'de küçük bir uçak, havaalanından kalkışından 2 dakika sonra düştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:24 Kaynak: DHA
ABD'de küçük bir uçak, havaalanından kalkışından 2 dakika sonra düştü. Kazada, uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, yerel saatle 06.20 sıralarında ABD'nin Pensilvanya eyaletlerine bağlı Yukarı Moreland bölgesinde meydana geldi.
İçinde 3 kişinin bulunduğu Beechcraft F33A Bonanza tipi küçük uçak, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan kalkışından 2 dakika sonra yerleşim bölgesine düştü.
Motor arızası nedeni ile düştüğü düşünülen uçakta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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