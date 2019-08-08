Son Dakika Haberleri: ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
Son Dakika Dünya Haber

ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

19 dakika önce

ABD'de küçük bir uçak, havaalanından kalkışından 2 dakika sonra düştü.

ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü, System.String[]
ABD'de küçük bir uçak, havaalanından kalkışından 2 dakika sonra düştü. Kazada, uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, yerel saatle 06.20 sıralarında ABD'nin Pensilvanya eyaletlerine bağlı Yukarı Moreland bölgesinde meydana geldi.

İçinde 3 kişinin bulunduğu Beechcraft F33A Bonanza tipi küçük uçak, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan kalkışından 2 dakika sonra yerleşim bölgesine düştü.

Motor arızası nedeni ile düştüğü düşünülen uçakta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage, kendi kobralarının saldırısına uğradı
AK Partili Kavakçı'nın, İBB'de işe girdiği gün ABD'ye doktoraya gönderildiği öne sürüldü Hollywood aktörü Danny Trejo, ters dönen araçta sıkışan bebeği kurtardı Şam'dan "güvenli bölge" tepkisi: Bağımsızlığımıza küstahça bir saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 15:44:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]