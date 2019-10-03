Son Dakika Haberleri: ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü, 3 yaralı

32 dakika önce

DEWITT ABD'nin Michigan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü, 3 yaralı, System.String[]

DEWITT ABD'nin Michigan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyaletin merkezindeki Capital Region Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Spencer Flynn, Indianapolis'ten havalanan küçük uçağın 2 mürettebatı ve 4 yolcusuyla Capital Region Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştüğünü belirtti.

Yetkililer, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Federal Havacılık Yönetimi ile Ulusal Ulaştırma Güvenliği yetkilileri, Socata TBM 700 tipi uçağın düşme nedenini araştırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis öldü
Irak'ta başlayan gösteriler üçüncü gününde devam ediyor: Ölü sayısı 19'a yükseldi Uşakta "torun" dehşeti...Babaannesini altınları için boğarak öldürdü Isaac Promise hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 21:15:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]