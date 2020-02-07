ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü - Son Dakika Dünya

ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

6 saat önce

ABD'de 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, System.String[]

ABD'de 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada kurtulan olmadı.

Yute Air'e ait Piper PA-32 tipi küçük uçak, ülkenin Alaska eyaletinde bulunan Bethel'den Kipnuk şehrine uçtuğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Tuntutuliak bölgesine düşen uçakta 5 kişinin bulunduğu, kaza sonrası arama kurtarma ekibinin bölgeye gittiği ancak kazadan kurtulan olmadığı belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:53 Kaynak: DHA
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