ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü - Son Dakika

ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü
6 saat önce
ABD'nin Alaska eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
ABD'nin Alaska eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
ABD'de içerisinde 5 kişinin bulunduğu küçük uçak düştü. Alaska'nın Bethel şehrinden Kipnuk köyüne gitmek üzere yola çıkan Piper PA-32 tipi küçük uçak, henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Alaska'nın Tuntutuliak bölgesinde bulunan uçakta 5 kişinin hayatını kaybettiği, sağ kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi. - ALASKA
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