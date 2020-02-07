ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü - Son Dakika

ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

6 saat önce

ABD'nin Alaska eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, System.String[]

ABD'nin Alaska eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.


ABD'de içerisinde 5 kişinin bulunduğu küçük uçak düştü. Alaska'nın Bethel şehrinden Kipnuk köyüne gitmek üzere yola çıkan Piper PA-32 tipi küçük uçak, henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Alaska'nın Tuntutuliak bölgesinde bulunan uçakta 5 kişinin hayatını kaybettiği, sağ kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi. - ALASKA

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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