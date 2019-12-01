Son Dakika Haberleri: ABD'de küçük uçak düştü: 9 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa ABD'de küçük uçak düştü: 9 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

ABD'de küçük uçak düştü: 9 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.

ABD'de küçük uçak düştü: 9 ölü, 3 yaralı, System.String[]

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.


ABD Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Güney Dakota eyaletinde 12 kişinin bulunduğu Pilatus PC-12 tipinde küçük bir uçağın Chamberlain havalimanından havalandıktan kısa bir süre sonra Brule ilçesinde bir mısır tarlasına düştüğü belirtildi.


Yetkililer, düşen uçağın Chamberlain kentinden, Idaho Falls'a gittiğini, uçakta bulunan 12 kişiden 9'unun hayatını kaybettiğini, yaralanan 3 kişinin ise Sioux Falls'da bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı.


Kazada ölenlerin kimlikleri ile ilgili açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Dakota, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
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