ABD'de küçük uçak düştü: FOX 8 muhabiri hayatını kaybetti
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ABD'de düşen küçük uçağın pilotu ve uçağın içerisindeki Fox 8 haber kanalı muhabiri Nancy Parker hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:53 Kaynak: DHA
ABD'de düşen küçük uçağın pilotu ve uçağın içerisindeki Fox
8 haber kanalı muhabiri Nancy
Parker hayatını kaybetti.
Uçak, New Orleans'taki Lakefront Havaalanı'nda düştü. Uçağın içerisinde o sırada çekim yapan ABD haber kanalı Fox 8 muhabiri Nancy Parker (53) ve uçağın pilotu hayatını kaybetti. Pitts S-2B tipi uçağın, yerel saatle 15.00 sıralarında düştüğü bildirildi.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu, uçağın düşüş nedenine dair soruşturma başlattı.
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