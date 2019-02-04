ABD'de Küçük Uçak Evin Üzerine Düştü
2 saat önce
YORBA LINDA (AA) - ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
YORBA LINDA (AA) - ABD
'nin California
eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güney
California'nın Orange County emniyet yetkilisi Cory Martino, sadece pilotun bulunduğu küçük uçağın Yorba Linda kentinde bir evin üzerine düşmesi nedeniyle pilotun ve evdeki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Martino, düşen uçağın parçalarının etrafa saçıldığını ve caddede bir çukur oluştuğunu söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:14 Kaynak: AA
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