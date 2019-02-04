Son Dakika Haberleri: ABD'de Küçük Uçak Evin Üzerine Düştü

ABD'de Küçük Uçak Evin Üzerine Düştü

2 saat önce

YORBA LINDA (AA) - ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ABD'de Küçük Uçak Evin Üzerine Düştü, System.String[]
YORBA LINDA (AA) - ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güney California'nın Orange County emniyet yetkilisi Cory Martino, sadece pilotun bulunduğu küçük uçağın Yorba Linda kentinde bir evin üzerine düşmesi nedeniyle pilotun ve evdeki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Martino, düşen uçağın parçalarının etrafa saçıldığını ve caddede bir çukur oluştuğunu söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:14 Kaynak: AA

Güney, California, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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