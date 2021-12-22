NEW ABD'nin Teksas eyaletinde küçük bir uçakla yamaç paraşütünün çarpışması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
ABD Federal Havacılık İdaresince (FAA) yapılan açıklamada, Houston kenti yakınlarında "Cessna 208" tipi tek motorlu uçağın bir yamaç paraşütüyle çarpıştığı belirtildi.
Çarpışmadan kısa süre sonra uçağın yere çakıldığı, uçaktaki tek kişi olan pilot ile yamaç paraşütü yapan kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
FAA'nın kazayı incelediği kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ABD'de küçük uçakla yamaç paraşütü çarpıştı 2 kişi öldü - Son Dakika