Son Dakika Haberleri: ABD'de kurşun yarasıyla bebeğini kaybeden anneye 'kasıtsız adam öldürme' suçlaması
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ABD'de kurşun yarasıyla bebeğini kaybeden anneye 'kasıtsız adam öldürme' suçlaması

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), bir kavgada karnına isabet eden bir kurşunla 5 aylık bebeğini kaybeden bir kadın "kasıtsız insan öldürme suçundan" yargılanıyor. Alabama eyaletinde görülen davada, jüri heyetinin ateş eden kişi hakkında takipsizlik kararı alması ise şaşkınlıkla karşılandı.

ABD'de kurşun yarasıyla bebeğini kaybeden anneye 'kasıtsız adam öldürme' suçlaması, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), bir kavgada karnına isabet eden bir kurşunla 5 aylık bebeğini kaybeden bir kadın "kasıtsız insan öldürme suçundan" yargılanıyor. Alabama eyaletinde görülen davada, jüri heyetinin ateş eden kişi hakkında takipsizlik kararı alması ise şaşkınlıkla karşılandı.

Aralık 2018'de, 27 yaşındaki Marshae Jones başka bir kadınla girdiği kavgada yaralanmıştı. Beş aylık hamile olan Jones kavga esnasında aldığı kurşun darbesiyle kanındaki bebeğini kaybetmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:08 
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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