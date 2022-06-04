ABD'de kürtaj yanlıları ve karşıtları arasında arbede - Son Dakika
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ABD'de kürtaj yanlıları ve karşıtları arasında arbede

04.06.2022 20:02

ABD'de kürtaj protestoları devam ediyor.

ABD'de kürtaj protestoları devam ediyor. Aziz Patrick Katedrali'nin önünde karşı karşıya gelen kürtaj yanlısı ve karşıtı gruplar arasında sözlü sataşmayla başlayan gerginlik, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle çatışmaya dönmeden sona erdi. Sloganlar atarak yürüyen kürtaj yanlısı grubun önüne çıkan kürtaj karşıtı grup, ellerinde taşıdıkları dinsel figürlerle karşı yürüyüşe geçmek istedi. İki grup arasındaki sözlü tacizler, fiziksel yakınlaşma nedeniyle kısa süreli arbedeye dönüştü. Güvenlik güçlerinin iki grubun arasına girerek set oluşturması, olası bir çatışmayı engelledi.

ABD'de kürtaj yanlıları ve karşıtları arasında arbede
ABD'de kürtaj yanlıları ve karşıtları arasında arbede
ABD'de kürtaj yanlıları ve karşıtları arasında arbede
ABD'de kürtaj yanlıları ve karşıtları arasında arbede

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de kürtaj yanlıları ve karşıtları arasında arbede - Son Dakika

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