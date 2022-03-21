ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle 85 bin kümes hayvanı itlaf edildi - Son Dakika
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ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle 85 bin kümes hayvanı itlaf edildi

21.03.2022 19:01
ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle 85 bin kümes hayvanı itlaf edildi

NEW ABD'nin Güney Dakota eyaletinde ortaya çıkan kuş gribi salgını nedeniyle 85 bin kümes hayvanının itlaf edildiği belirtildi.

NEW ABD'nin Güney Dakota eyaletinde ortaya çıkan kuş gribi salgını nedeniyle 85 bin kümes hayvanının itlaf edildiği belirtildi.

Güney Dakota sağlık yetkililerince yapılan açıklamada, eyalette 2015'ten bu yana ilk defa patlak veren kuş gribi salgını nedeniyle 2 tesiste 85 bin tavuk ve hindinin itlaf edildiği kaydedildi.

Yetkililer, eyaletteki diğer benzeri tesislerde de salgınla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Güney Dakota'da 2015'te yaklaşık 10 çiftlikte görülen kuş gribi salgını, ülkede 15 eyalete yayılmış ve 50 milyon kümes hayvanı etkilemişti.

Federal hükümete yaklaşık 1 milyar dolara mal olan kuş gribi salgını, yumurta ve kümes hayvanı et fiyatlarının ani yükselişine neden olmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle 85 bin kümes hayvanı itlaf edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de kuş gribi salgını nedeniyle 85 bin kümes hayvanı itlaf edildi - Son Dakika
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